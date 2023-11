Nürnberg

Mehr als 30 Graffiti mit Bezug zum Gaza-Krieg gesprüht

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild )

In Nürnberg haben Unbekannte am Nordostbahnhof mehr als 30 Graffiti mit Bezug zum Gaza-Krieg gesprüht. Die Graffiti mit schwarzer und weißer Farbe zeigen unter anderem die Schriftzüge „Free Palestina“ und „No War“, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte.

Veröffentlicht: 21.11.2023, 11:47 Von: Deutsche Presse-Agentur