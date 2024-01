Mehr als 250 Flüge am Flughafen München annulliert

Winter-Unwetter

Mehr als 250 Flüge am Flughafen München annulliert

München / Lesedauer: 1 min

Ein Schneeräumer fährt im Schneetreiben auf dem Flughafen vor einer Maschine entlang. (Foto: Jason Tschepljakow/dpa )

Am Flughafen München sorgt die Wetterlage mit gefrierendem Regen und Glätte für Ausfälle. Von rund 650 geplanten Starts und Landungen am Mittwoch seien mehr als 250 Flüge annulliert worden, sagte eine Sprecherin am Morgen.