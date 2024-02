Mehr als 160.000 Ukrainer leben in Bayern

München / Lesedauer: 1 min

Demonstranten stehen mit ukrainischen Fahnen vor einem zerschossenen Krankenwagen bei einer Demonstration während der Sicherheitskonferenz auf dem Odeonsplatz. In Bayern leben derzeit mehr als 160.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. (Foto: Felix Hörhager/dpa )

In Bayern leben derzeit rund 160.000 Menschen aus der Ukraine. Das Bundesamt für Statistik gab die Zahl am Donnerstag mit Stand vom Oktober 2023 mit 168.000 an. Im Jahr 2023...