Schneefall

Mehr als 150 Flüge am Flughafen München abgesagt

München / Lesedauer: 1 min

Eine Anzeigetafel an einem Flughafen stellt ihre Buchstaben um. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild )

Mehr als 150 Starts und Landungen sind am Flughafen München witterungsbedingt abgesagt worden. Gründe dafür seien Schneefall und niedrige Temperaturen am Flughafen, so ein Sprecher am Freitag.

Veröffentlicht: 01.12.2023, 14:56 Von: Deutsche Presse-Agentur