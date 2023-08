Mehr als 140 Fahrzeuge beschädigt: Polizei nimmt Mann fest

Weil er mehr als 140 Fahrzeuge beschädigt und so einen Schaden von rund 350.000 Euro verursacht haben soll, hat die Polizei einen Mann in Unterfranken festgenommen. Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, wurde der Mann am 27. Juli erwischt, als er in Würzburg erneut Fahrzeuge zerkratzte. Derzeit gehe man davon aus, dass der 47–Jährige seit dem Jahr 2019 insgesamt 143 Fahrzeuge beschädigt hat.

Das Motiv des Mannes blieb zunächst unklar, die Ermittlungen dauerten am Freitag an. Der 47–Jährige wurde den Angaben zufolge wegen seiner psychischen Verfassung in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.