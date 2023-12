Medizinischer Notfall: Lkw-Fahrer stirbt in Klinik

Ein Lastwagenfahrer ist nach einem Unfall auf einer Bundesstraße in Oberbayern im Krankenhaus gestorben. Der 54-Jährige kam laut Polizei am Montag mit seinem Lkw bei Bergkirchen (Landkreis Dachau) ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Nach bisherigen Informationen der Polizei erlitt der Mann während der Fahrt einen medizinischen Notfall. Er starb wenig später im Krankenhaus. Die Straße war in Folge des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall.