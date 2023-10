Mazraoui bleibt im Bayern-Kader: „Verurteile Terrorismus“

Noussair Mazraoui darf nach einem pro-palästinensischen Social-Media-Beitrag im Kader des FC Bayern München bleiben. Der deutsche Fußball-Rekordmeister erklärte am Freitag, dass der marokkanische Nationalspieler „Irritationen“ in der Folge seines Posts bedauere. Er verurteile „jede Art des Terrorismus und jede Terrororganisation“, sagte Mazraoui (25) in der Mitteilung.

„Noussair Mazraoui hat uns glaubwürdig versichert, dass er als friedliebender Mensch Terror und Krieg entschieden ablehnt. Er bedauert es, wenn seine Posts zu Irritationen geführt haben“, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Laut Club gab es ein „ausführliches und klärendes“ Gespräch. „Der FC Bayern verurteilt den Angriff der Hamas auf Israel“, sagte Dreesen (56).

Mazraoui wird in Mainz verletzt nicht dabei sein

Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 fehlt der Außenverteidiger aber verletzt. Deswegen trainierte Mazraoui am Donnerstag individuell abseits der Mannschaft. In Torwart Daniel Peretz haben die Münchner auch einen Profi aus Israel unter Vertrag.

„Der FC Bayern und Noussair Mazraoui treten der Übertragung des Nahost-Konflikts und seiner Gewalt in das dem Frieden verpflichteten Deutschland entschieden entgegen. Hass und Gewalt jeder Art haben in der politischen Kultur Deutschlands keinen Platz“, erklärte der Verein am Freitag. „Der FC Bayern steht an der Seite der jüdischen Gemeinde Deutschlands und an der Seite Israels; nichts rechtfertigt die Ermordung von Kindern und Familien.“

Der Bayern-Profi löste in sozialen Medien Kritik aus

Mazraoui hatte in den sozialen Netzwerken ein Video verbreitet, in dem den Palästinensern im Konflikt mit Israel ein Sieg gewünscht wird. Der 25-Jährige teilte einen kurzen Clip, in dem eine Stimme im Stil eines Gebets sagt: „Gott, hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen.“ Terroristen hatten am 7. Oktober im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas die Grenze zu Israel überquert und Massaker angerichtet. In dem Konflikt starben auf beiden Seiten bereits tausende Menschen.

Nachdem der Post von Mazraoui für Aufsehen gesorgt hatte, äußerte sich der Fußballer auf einer Länderspielreise erneut. In einer Erklärung hieß es in englischer Sprache: „Der Punkt ist, dass ich nach Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt strebe. Das bedeutet, dass ich immer gegen alle Arten von Terrorismus, Hass und Gewalt sein werde.“

Der Zentralrat der Juden vermisst bei Mazraoui „Reue und Selbstkorrektur“

Der Zentralrat der Juden bemängelte das Verhalten von Mazraoui, stufte das Verhalten des FC Bayern aber als angemessen ein. „Profifußballer haben einen Vorbildcharakter. Diesen hat Noussair Mazraoui leider nicht erfüllt. Dafür hätte es nach einem solch unsäglichen Instagram-Post mehr Reue und Selbstkorrektur bedurft“, hieß es in einer Erklärung am Freitag.

„Das Vorgehen des Vereins FC Bayern München halten wir insgesamt und in Anbetracht aller Möglichkeiten auch mit Blick auf die stets klare Haltung des Vereins selbst jedoch für angemessen“, hieß es weiter. Die frühe Geschichte des Vereins wurde von Münchner Juden geprägt, allen voran durch den mehrmaligen Präsidenten Kurt Landauer.