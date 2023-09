Bundesliga

Matthäus zu Bayerns Transfer–Aktivitäten: „Zu hektisch“

München / Lesedauer: 1 min

Der TV-Experte und ehemalige Nationalspieler Lothar Matthäus. (Foto: Federico Gambarini/dpa )

Zu hektisch und zu viele Namen nach außen getragen — Lothar Matthäus kritisiert, was der FC Bayern in der Wechselperiode so machte.

Veröffentlicht: 04.09.2023, 14:01 Von: Deutsche Presse-Agentur