Masken-Affäre: Mehr als vier Jahre Haft für Tandler

München / Lesedauer: 1 min

Die Angeklagte Andrea Tandler (r) steht zu Prozessbeginn an ihrem Platz im Gerichtssaal. (Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild )

Die Politikertochter und Unternehmerin Andrea Tandler muss in der Affäre um Corona-Schutzmasken wegen Steuerhinterziehung für vier Jahre und fünf Monate in Haft. Dieses Urteil verkündete das Landgericht München I am Freitag.

Veröffentlicht: 15.12.2023, 01:47 Von: Deutsche Presse-Agentur