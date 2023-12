Marx zu Segnung Homosexueller: Für manche in Kirche gewaltig

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat die päpstliche Erlaubnis zur Segnung Homosexueller und Wiederverheirateter unter bestimmten Voraussetzungen als Schritt in die richtige Richtung begrüßt. Zwar „eiere“ das Schreiben etwas herum, und die Wortwahl sei auch nicht ganz glücklich, sagte Marx am Dienstag im Münchner Presseclub. Jedoch: „Für uns mag das nur ein kleiner Schritt sein. Aber für manche in der Weltkirche ist das gewaltig, das so zu hören, dass das möglich sein soll. In Afrika werden da einige mit dem Kopf schütteln.“

Papst Franziskus hatte den Weg für die Segnung unter anderem homosexueller Paare in der katholischen Kirche unter bestimmten Bedingungen geebnet. In dem am Montag veröffentlichten Schreiben ist nach offizieller deutscher Übersetzung von der „Möglichkeit der Segnung von Paaren in irregulären Situationen und von gleichgeschlechtlichen Paaren“ die Rede.