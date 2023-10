Martin Huber holt Direktmandat in Altötting

CSU-Generalsekretär Martin Huber hat erneut mit großem Vorsprung das Direktmandat in Altötting geholt. Er kam laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis bei der Landtagswahl auf 41,2 Prozent der Erststimmen und blieb damit nur knapp hinter seinem Ergebnis der Wahl vor fünf Jahren (42,1 Prozent). Den zweiten Platz mussten die Freien Wähler an die AfD abgeben: Der AfD-Kandidat Thomas Schwembauer kam auf 17,4 Prozent, knapp gefolgt von der Kandidatin der Freien Wähler, Mary Fischer (16,0 Prozent). Zum Ergebnis der CSU bei dieser Landtagswahl sagte Huber im Bayerischen Fernsehen, seine Partei stehe weiter gut da. Die Ampel in Berlin regiere an der Lebenswelt der Menschen vorbei. „Wir in Bayern haben in Bayern immer deutlich gemacht, dass wir das Gegenmodell sind“, sagte Huber. Das zeige die weiter hohe Zufriedenheit der Menschen mit der Staatsregierung.