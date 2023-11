Kreis Landshut

Marihuana und Amphetamin in Wohnung sichergestellt

Adlkofen / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild )

Knapp fünf Kilo Marihuana und etwa 30 Gramm Amphetamin hat die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung in Adlkofen (Kreis Landshut) sichergestellt. In der Wohnung fanden die Ermittler darüber hinaus sechs Aufzuchtanlagen für die Betäubungsmittel, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 10.11.2023, 13:03 Von: Deutsche Presse-Agentur