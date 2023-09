Totalschaden

Marderbiss soll Autobrand verursacht haben

Garmisch-Partenkirchen / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Ein Marder soll in Garmisch–Partenkirchen einen Fahrzeugbrand mit Totalschaden verursacht haben. Nach Angaben der Polizei führte ein Biss des Tieres an einem Auto am Mittwochmorgen zu einem Kurzschluss und damit zu Flammen im Motorraum.

Veröffentlicht: 06.09.2023, 14:36 Von: Deutsche Presse-Agentur