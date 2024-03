Mann wirft bei Durchsuchung illegale Waffen aus dem Fenster

Ein 55-Jähriger soll in Unterfranken während einer Polizei-Durchsuchung seiner Wohnung zwei Gewehre aus dem Fenster geworfen haben. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag hatte der Mann für den Besitz der Waffen keine Erlaubnis. Als Beamte am Mittwochmorgen wegen einer Durchsuchung zur Wohnung des Mannes in Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) kamen, soll er die Gewehre samt Futteral und Munition aus dem Fenster geworfen haben. Weshalb die Wohnung des Mannes durchsucht wurde, teilte ein Sprecher der Polizei nicht mit. Der 55-Jährige müsse nun mit einer Anzeige wegen unerlaubten Waffenbesitzes rechnen.