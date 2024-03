Mann wird von drei Männern geschlagen und schwer verletzt

Zu dritt sollen Männer auf einen 32-Jährigen an einer Regensburger Bushaltestelle eingeschlagen und ihn dadurch schwer verletzt haben. Zuvor hatten fünf Männer aus zunächst unklaren Gründen mit dem 32-Jährigen und seinem Begleiter gestritten, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Der Streit eskalierte und drei Männer aus der größeren Gruppe attackierten den Mann, der daraufhin mit dem Kopf auf den Boden fiel und bewusstlos liegenblieb. Dann flüchteten die Täter. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus.

Bei einer anschließenden Fahndung am Freitagabend wurden ein 15- und ein 20-Jähriger festgenommen, wie es hieß. Beide müssen sich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Weil der 20-Jährige zudem ein Einhandmesser dabeihatte, wird gegen ihn wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz ermittelt.