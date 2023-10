Mann wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Ein 30-Jähriger ist im Landkreis Rosenheim von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein Zeuge hatte der Polizei am Samstagabend gemeldet, dass ein Mann auf der Straße in Vogtareuth liege, wie die Beamten mitteilten. Später wollte der Mann nach den Angaben offenbar weitergehen und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr ihn dann ein Wagen an, bei dem ein 30-jähriger am Steuer saß. Das Opfer kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Es war nach Polizei-Angaben vom Sonntag stark alkoholisiert. Der Autofahrer blieb unverletzt.