Mann wird auf Rastplatz schwer verletzt: Verdächtige in Haft

Ein 45-Jähriger ist auf einem Parkplatz an der Autobahn 7 im Landkreis Kitzingen bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen worden. Zwei Männer sind nun in Untersuchungshaft. Den 39- und 44-Jährigen wird vorgeworfen, den Mann betrunken schwer verletzt zu haben, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Die Verdächtigen wurden noch am Samstag auf dem Parkplatz bei Martinsheim festgenommen. Alle Beteiligte waren Berufskraftfahrer.

Ein Ermittlungsrichter erließ den Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung am Sonntag, wie es weiter hieß. Seitdem sind die Männer in Haft. Der Auslöser für die Tat war vorerst noch unklar.