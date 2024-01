Pfaffenhofen an der Ilm

Mann will Tierabwehrspray testen und verletzt sich selbst

Ilmmünster / Lesedauer: 1 min

In Oberbayern hat sich ein junger Mann selbst mit einem Tierabwehrspray verletzt. Laut Mitteilung der Polizei vom Montag wollte der 19-Jährige am Samstag das bereits abgelaufene Spray testen und besprühte in seinem Zuhause in Ilmmünster (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) eine Küchenrolle.