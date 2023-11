Donau-Ries

Mann will betrunkenen Autofahrer aufhalten und wird gerammt

Monheim / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. (Foto: Carsten Rehder/dpa )

Beim Versuch, einen betrunkenen Autofahrer aufzuhalten, ist ein Mann in Schwaben gerammt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wollte der 30-Jährige am Sonntag verhindern, dass der Mann vor einer Gaststätte in Monheim (Landkreis Donau-Ries) mit seinem Wagen davonfährt.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 12:48 Von: Deutsche Presse-Agentur