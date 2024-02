Mann will beim Rangieren helfen und wird angefahren

Ein Mann ist in Niederbayern angefahren und schwer verletzt worden, als er versuchte, einem Autofahrer beim Rangieren zu helfen. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag wollte der 25-Jährige am Montag dazu einen anderen Wagen anhalten und wurde vom 85 Jahre alten Fahrer des Autos übersehen. Er sei von dessen Wagen erfasst worden und auf Motorhaube und Windschutzscheibe geprallt. Laut Polizei schwebte der 25-Jährige am Dienstag aber nicht in Lebensgefahr. Gegen den 85-jährigen Autofahrer werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.