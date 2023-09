Oktoberfest

Mann will auf Wiesn koksen: Polizisten verletzt

München / Lesedauer: 1 min

Vom Zoll sichergestelltes Kokain auf der Spitze eines Taschenmessers. (Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild )

Ein 34-Jähriger hat sich auf dem Oktoberfest in München mit Schlägen gegen polizeiliche Maßnahmen wegen mutmaßlichen Drogenbesitzes gewehrt und Beamte verletzt. Zivilbeamte beobachteten den Mann, wie er am Donnerstag auf dem Münchner Oktoberfesthügel ein weißes Pulver auf seinem Handy zum Konsum vorbereitet habe, teilte die Polizei am Freitag mit.

Veröffentlicht: 29.09.2023, 12:49 Von: Deutsche Presse-Agentur