Mann wegen angeblicher Geldschulden verprügelt

Eine 46-jährige Frau und zwei Männer sollen in Landshut auf einen 57-Jährigen eingeschlagen haben, weil er angeblich Geldschulden bei der Frau hatte. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, kam der 57-Jährige nach dem Vorfall am Freitagmittag mit Verletzungen im Gesicht ins Krankenhaus. Wie schwer die Verletzungen waren, war zunächst unklar.

Demnach sprach die Frau den 57-Jährigen an, weil er ihr angeblich eine zweistellige Summe Geld schulden würde. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf die Frau und schließlich auch ihre Begleiter, zwei 58 und 41 Jahre alte Männer, auf den 57-Jährigen eingeschlagen haben sollen. Während der Auseinandersetzung soll einer der Beteiligten dem Mann außerdem einen dreistelligen Geldbetrag aus der Brusttasche seines Hemds gestohlen haben. Die Frau und ihre zwei Bekannten seien nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gekommen. Die Kripo habe die weiteren Ermittlungen übernommen.