Mann verletzt zwei Polizeibeamte in Fürth

Bei einer Personenkontrolle hat ein Mann zwei Beamte leicht verletzt. Eine Streife hatte am Sonntag beobachtet, wie sich der 33 Jahre alte Mann an mehreren Autos eines Händlers zu schaffen machte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlug der Tatverdächtige daraufhin mit seiner Faust in die Kopf- und Oberkörperbereiche der Polizisten. Der Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen, seine Kollegin war jedoch nicht mehr dienstfähig.

Der Tatverdächtige soll den Angaben zufolge unter Drogeneinfluss gestanden haben, bei ihm wurde zudem Amphetamin gefunden. Er kam vorläufig in Gewahrsam. Der 33-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.