Mann verletzt Mitbewohner mit Axt und Messer: U–Haft

Weil er seinen Mitbewohner in Unterfranken laut Polizei mit einem Messer und einer Axt verletzt hat, sitzt ein 44–Jähriger in Untersuchungshaft. Der Mann werde des versuchten Totschlags verdächtigt, teilte die Polizei am Montag mit. Der 44–Jährige war demnach am Sonntag in Buchbrunn (Landkreis Kitzingen) mit seinem Mitbewohner in Streit geraten, hatte ihn dann bedroht und später am Oberkörper verletzt. Polizisten nahmen den Mann in der Wohnung fest.

Die Hintergründe des Streits blieben laut einem Polizeisprecher zunächst unklar. Ein Richter erließ am Montag Haftbefehl. Der 44–Jährige wurde daraufhin in ein Gefängnis gebracht.