Mann verletzt auf Polizeiwache zwei Beamte

Nach einer Autokontrolle hat ein Mann zwei Beamte auf der Polizeiwache in der Oberpfalz verletzt. Zudem seien in dem Wagen des 27-Jährigen unter anderem ein Schlagring, ein Teleskopschlagstock und mehrere Messer gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Bei einer anschließenden Durchsuchung auf der Wache in Waldsassen nahe der Grenze zu Tschechien leistete der Mann Widerstand und verletzte den Angaben zufolge die Beamten mittelschwer. Sie kamen nach dem Angriff am Samstag in ein Krankenhaus. Gegen den 27-Jährigen wird ermittelt.