Mann verbrannt: Polizei nimmt Obdachlosen fest

Nach dem gewaltsamen Tod eines Obdachlosen unter einer Brücke in München hat die Polizei einen 56-Jährigen unter Mordverdacht festgenommen. Der Ungar sei selbst obdachlos und als vermeintlicher Ersthelfer vor Ort gewesen, als der 78-Jährige vor rund drei Wochen tot und brennend am Englischen Garten gefunden wurde, sagte der Leiter der Münchner Mordkommission, Stephan Beer, am Freitag.

