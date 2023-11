Ermittlung

Mann verbrannt: Polizei bildet Ermittlungsgruppe

München / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes unter einer Brücke in München hat die Polizei eine Ermittlungsgruppe gegründet. Der EG gehörten zwölf Mitarbeiter an, sagte ein Sprecher des Münchner Polizeipräsidiums am Dienstag.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 15:51 Von: Deutsche Presse-Agentur