Mann unter Traktor eingeklemmt und schwer verletzt

Füssen / Lesedauer: 1 min

Ein 77-Jähriger ist am Donnerstag in Füssen unter einem Traktor eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Mann und ein Kollege arbeiteten in einem Wald und benutzten den Traktor für Holzarbeiten als dieser zur Seite umkippte, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 06.10.2023, 15:18 Von: Deutsche Presse-Agentur