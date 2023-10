Gewalttat

Mann überfährt Nachbarin nach Streit

Leutershausen / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

In Mittelfranken hat ein Mann seine Nachbarin mit dem Auto überfahren und schwer verletzt. Am Sonntag waren der 28 Jahre alte Mann und die 54 Jahre alte Frau in Leutershausen (Landkreis Ansbach) in einen Streit geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Veröffentlicht: 02.10.2023, 13:54 Von: Deutsche Presse-Agentur