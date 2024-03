Notfälle

Mann tot entdeckt: Polizei geht von Gewalttat aus

Freising

Am frühen Morgen entdeckt ein Passant mitten in der Stadt Freising einen Toten. Stunden später sind die Hintergründe unklar - aber so viel steht für die Ermittler fest: Es war kein natürlicher Tod.