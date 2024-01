München

Mann stürzt Treppe am Marienplatz herunter: Wiederbelebt

München / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Am Marienplatz in München ist ein Mann eine Treppe mehrere Meter hinabgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Einsatzkräfte belebten den 65-Jährigen am Freitagabend wieder und brachten ihn in eine Klinik, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte.

Veröffentlicht: 06.01.2024, 10:20 Von: Deutsche Presse-Agentur