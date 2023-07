Fürstenfeldbruck

Mann stürzt in Gleisbett und schlägt Polizisten

Fürstenfeldbruck / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Im oberbayerischen Fürstenfeldbruck ist ein Mann in ein Gleisbett gestürzt und hat nach seiner Rettung Einsatzkräfte angegriffen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, lag der 58–Jährige am Mittwoch am Bahnhof Buchenau bewusstlos im Gleisbett, als die Rettungskräfte ankamen.

Veröffentlicht: 20.07.2023, 14:28 Von: Deutsche Presse-Agentur