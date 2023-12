Niederbayern

Mann stürzt in Bach: Vermisster mit Unterkühlungen gefunden

Patersdorf / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. (Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild )

Ein Mann ist in mit starken Unterkühlungen in einem Bach bei Patersdorf (Landkreis Regen) gefunden worden, nachdem er am Sonntag als vermisst gemeldet worden war. Der 70-Jährige wurde zur Erstversorgung in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Veröffentlicht: 18.12.2023, 08:47 Von: Deutsche Presse-Agentur