Mann stirbt nach Wohnungsbrand im Krankenhaus

Ein 51 Jahre alter Mann ist nach einem Brand in seiner Wohnung in München-Ramersdorf im Krankenhaus gestorben. Die Anwohner bemerkten am Montagmorgen, wie Rauch aus einem Fenster des Mehrfamilienhauses kam und riefen die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte fanden den Mann bewusstlos in seiner Wohnung. Er wurde unter laufenden Wiederbelebungsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später starb. Zur Brandursache gebe es noch keinerlei Hinweise, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.