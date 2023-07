Brand

Mann soll Wohnung angezündet haben: Zwei Frauen verletzt

Regensburg / Lesedauer: 1 min

Ein Mitglied der Feuerwehr beim Löscheinsatz. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Ein 45–Jähriger soll am Sonntag in einem Regensburger Mehrfamilienhaus seine Wohnung in Brand gesteckt haben. Er wurde in einem psychischen Ausnahmezustand festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 16.07.2023, 17:29 Von: Deutsche Presse-Agentur