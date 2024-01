Kriminalität

Mann soll Freundin getötet und Leiche angezündet haben

München / Lesedauer: 1 min

Das Gerichtsgebäude in der Nymphenburger Straße. (Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild )

Vor dem Landgericht München II beginnt am Dienstag (9.30 Uhr) der Prozess gegen einen Mann, der seine Freundin getötet und ihre Leiche in einem Waldstück am Starnberger See angezündet haben soll.