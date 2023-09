Mann soll eigene Mutter schwer am Kopf verletzt haben

Ein Mann soll in Oberfranken seine eigene Mutter krankenhausreif geschlagen haben. Der 49-Jährige sitze nun wegen Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt in Untersuchungshaft, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Am späten Montagabend habe der Mann die 87-Jährige in deren Wohnung in Ahorn (Landkreis Coburg) mit Schlägen schwer am Kopf verletzt, hieß es von Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Seniorin sei ins Krankenhaus gebracht worden und inzwischen außer Lebensgefahr.

Der Bruder des Verdächtigen hörte den Angaben zufolge laute Geräusche aus der Wohnung der Mutter. Als er die Wohnung betrat, habe er dort seinen Bruder und die schwer verletzte Mutter vorgefunden. Das Motiv des mutmaßlichen Täters sei noch völlig unklar, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Am Dienstag habe ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 49-Jährigen erlassen.