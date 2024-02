Mann soll Ehefrau schwer verletzt haben: U-Haft

Ein 31-Jähriger, der in der Oberpfalz seine Ehefrau schwer verletzt haben soll, ist in Untersuchungshaft. Er sei am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Gegen den Mann bestehe der Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts. Die 29-Jährige befindet sich laut Sprecher weiter in Lebensgefahr und sei nicht ansprechbar.

Am Montagabend waren Einsatzkräfte zu einem Feldweg bei Pelchenhofen, einem Ortsteil von Neumarkt in der Oberpfalz, gerufen worden. Dort fanden Polizisten auch das Auto der beiden. Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Mann seiner Frau die Verletzungen zugefügt hat. Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.