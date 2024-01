Mann soll 26-Jährigen mit Messer attackiert haben

Ein Mann soll in einem Mehrfamilienhaus in Schwaben einen 26-Jährigen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Gegen den 46-Jährigen wurde am Donnerstag ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen und er befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt, wie Polizei und Staatsanwalt mitteilten. Zuvor war er einem Richter vorgeführt worden.

Demnach soll der Mann den 26-Jährigen in einer Wohnung in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) am Mittwoch mit einem Messer attackiert haben und dann nach einer körperlichen Auseinandersetzung geflüchtet sein. Der 26-jährige Schwerverletzte brachte sich den Angaben zufolge in einem Nachbarhaus in Sicherheit. Lebensgefahr habe keine bestanden, hieß es. Der 46-Jährige wurde laut Polizei bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge kannten sich die beiden Männer. Die Hintergründe blieben zunächst unklar und die Ermittlungen dauerten an.