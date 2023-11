Unterfranken

Mann schießt mit Schreckschusspistole in die Luft

Niederwerrn / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild )

Ein Mann hat im unterfränkischen Niederwerrn (Landkreis Schweinfurt) mit einer Schreckschusspistole mehrfach in die Luft geschossen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Anwohner die Tat am Samstagmittag beobachtet und der Polizei gemeldet.

Veröffentlicht: 19.11.2023, 10:46 Von: Deutsche Presse-Agentur