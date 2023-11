Mühldorf am Inn

Mann schießt Feuerwerksrakete durch Nachbarfenster

Waldkraiburg

Ein Blaulicht leuchtet während eines Einsatzes auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild )

Ein Mann hat in Oberbayern eine Feuerwerksrakete durch die Fensterscheibe eines Nachbarhauses geschossen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde bei dem Vorfall am Samstag in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) niemand verletzt.

Veröffentlicht: 06.11.2023, 10:25 Von: Deutsche Presse-Agentur