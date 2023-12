Verrkehr

Mann rutscht mit Traktor Hang hinunter und wird eingeklemmt

Thalmassing / Lesedauer: 1 min

Ein 57 Jahre alter Mann ist nach einem Traktorunfall in der Oberpfalz mit Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, befuhr der Mann am Freitag einen abschüssigen Waldweg bei Thalmassing (Landkreis Regensburg) und geriet nach rechts in eine Böschung.

Veröffentlicht: 16.12.2023, 08:38 Von: Deutsche Presse-Agentur