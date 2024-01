Laudenbach

Mann randaliert und löst SEK-Einsatz aus

Laudenbach / Lesedauer: 1 min

Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) während einer Übung mit Diensthund. (Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild )

Ein 35-Jähriger hat in Laudenbach (Landkreis Miltenberg) in seiner Wohnung randaliert und Möbel mit einem Hammer zerschlagen und so das Spezialeinsatzkommando (SEK) auf den Plan gerufen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, drohte der Mann am Samstagabend damit, ein Feuer zu legen, als die Einsatzkräfte eintrafen.