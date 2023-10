Mann randaliert in Zug und pinkelt in Flasche

Ein 26-Jähriger hat in einem Zug im Landkreis Regensburg in eine Flasche uriniert und den Zugführer verletzt. Bei dem Vorfall seien Mitreisende mit Urin bespritzt worden, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Der Mann sei festgenommen worden. Eine Bordtoilette sei verschlossen gewesen. Der Mann pinkelte am Montagabend kurzerhand in eine Flasche und stellte sie vor der Kabinentüre des Zugführers ab.

In Deuerling habe der 50-jährige Fahrzeugführer angehalten und den Mann zur Rede gestellt, hieß es. Daraufhin schlug der 26-Jährige ihm mehrmals ins Gesicht und zerriss ihm das Hemd. Da der Zugführer die Flasche dabei in der Hand hielt, wurden mehrere Fahrgäste vom Urin getroffen. Zudem traf die Flasche den 26-Jährigen im Gesicht. Er kam mit Schnittwunden vorsorglich in eine Klinik. Der Zugführer erlitt mehrere Blessuren.

Gegen den 26-Jährigen wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung, exhibitionistischer Handlungen sowie Erregung öffentlichen Ärgernisses und Belästigung der Allgemeinheit ermittelt. Besonders die vom Urin getroffenen Menschen werden wegen möglicher gesundheitlicher Gefahren gebeten, sich bei der Polizei zu melden.