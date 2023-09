Kriminalität

Mann rammt Streifenwagen bei Verfolgung mit gestohlenem Auto

Bayreuth/Hof / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. (Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild )

Nachdem er an einer Tankstelle nicht für seinen Sprit bezahlt hatte, hat sich ein Mann in Oberfranken eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert und mit seinem gestohlenen Auto einen Streifenwagen gerammt. Eine Mitarbeiterin einer Tankstelle in Bayreuth habe die Polizei am Freitagmorgen gerufen, weil der 47–Jährige seine Tankschulden nicht beglichen hatte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

