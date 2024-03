Mann rammt Seniorin: Frau verletzt sich bei Sturz

Ein Mann hat eine 72-Jährige mit einem Einkaufswagen in Hof gerammt und die Frau hat sich bei einem Sturz schwer verletzt. Der 63-Jährige hat den Einkaufswagen nach ersten Ermittlungen absichtlich gegen die Frau gefahren haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach der Tat Anfang März gelang es durch Aufnahmen der Überwachungskamera den Mann zu ermitteln. Dieser gab laut Polizei am Donnerstagmittag zu, die Frau umgefahren zu haben. Warum er das getan hatte, blieb jedoch unklar. Gegen den 63-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.