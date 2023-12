Buntes

Mann nickt beim Würstchenbraten ein - von Feuerwehr geweckt

Rosenheim / Lesedauer: 1 min

Der späte Hunger eines Mannes hat in Rosenheim für einen Feuerwehreinsatz gesorgt: Der Mann war in der Nacht auf Sonntag eingenickt, während er gerade Würste briet, wie die Feuerwehr mitteilte. Einsatzkräfte rückten an, weil die Rauchmelder in seiner Wohnung Alarm schlugen.

Veröffentlicht: 17.12.2023, 09:49 Von: Deutsche Presse-Agentur