Mann nach Messerattacke verletzt: Obdachloser festgenommen

Nachdem er einen 44–Jährigen mit einem Messer schwer verletzt hat, ist ein Obdachloser in München festgenommen worden. Zuvor hatte es einen Streit zwischen dem 46–jährigen mutmaßlichen Täter und seinem Kontrahenten gegeben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Rumäne habe in den Rücken des 44–Jährigen gestochen und sei kurz nach dem Angriff in einem Bus festgenommen worden. Der schwer verletzte 44–Jährige kam in ein Krankenhaus.

Ein Ermittlungsrichter sollte am Sonntag entscheiden, ob der 46–Jährige in Untersuchungshaft kommt. Gegen den Mann wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.