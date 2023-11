Polizeieinsatz

Mann nach Messer-Angriff in Garmisch-Partenkirchen in U-Haft

Garmisch-Partenkirchen / Lesedauer: 1 min

Nach einem Messer-Angriff auf einen Mann in Garmisch-Partenkirchen sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Ein Richter am Amtsgericht München hat nach Polizeiangaben am Freitag Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen den 25-Jährigen erlassen.

Veröffentlicht: 10.11.2023, 16:12 Von: Deutsche Presse-Agentur