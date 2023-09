Notfälle

Mann mit Waffe löst Polizeieinsatz aus: Entwarnung

Weiden / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. (Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild )

Ein Mann mit einer Schusswaffe hat am Freitag in der Innenstadt von Weiden einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Über Notruf sei berichtet worden, dass eine Person mit einer Schusswaffe in der Fußgängerzone aus einem Auto gestiegen und in einem nahen Wohnhaus verschwunden sei, teilten die Beamten am Abend mit.

Veröffentlicht: 22.09.2023, 19:52 Von: Deutsche Presse-Agentur